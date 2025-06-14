تدابير أمنية غير مسبوقة: إسرائيل تحصّن أسطول طيرانها خارج البلاد

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أصدرت أوامر لشركات الطيران بنقل كامل أسطول طائراتها المدنية إلى خارج البلاد، تحسباً لاحتمال تعرضها لهجوم صاروخي إيراني في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، وفق ما أفادت صحيفة " ".وأفادت الصحيفة أن شركات الطيران ، وهي: "إل عال"، "أركيع"، "يسرائير"، و"إير حيفا"، قامت بالفعل بنقل طائراتها إلى وجهات خارجية شملت ، ، والولايات المتحدة، تنفيذاً لتعليمات مباشرة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.وبحسب "معاريف"، جاءت هذه "العملية السرية" بعد تقديرات أمنية رجحت إمكانية أن تعمد إلى استهداف الطيران المدني في حال اندلاع مواجهة واسعة النطاق، وهو ما دفع إلى اتخاذ تدابير استباقية لحماية الأسطول الجوي.وأضافت الصحيفة أن جهاز (الشاباك)، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الدول المضيفة، بدأ في تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالطائرات الإسرائيلية في الخارج، لضمان سلامتها ومنع أي محاولات استهداف محتملة.وتلقت شركات الطيران التوجيهات الأمنية مساء الخميس، والتي نصت على تنفيذ عملية الإخلاء الجوي بشكل فوري ودون تأخير.وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم الدولي، في وقت سابق السبت، أن أغلق حتى إشعار آخر في إطار الاستعدادات الأمنية الجارية. وقالت لوكالة "فرانس برس": "لا يوجد موعد محدد لإعادة فتح المطار حتى الآن".يأتي هذا التصعيد الأمني في وقت يتزايد فيه القلق الإقليمي والدولي من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين وإيران، بعد سلسلة من الهجمات والضربات المتبادلة في الأيام الأخيرة. (سكاي نيوز)