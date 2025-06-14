أنباء وفاة علي شمخاني مستشار خامنئي إثر غارات إسرائيل.. وطبيبه ينفي

أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء السبت، وفاة الأدميرال مستشار المرشد للشؤون السياسية، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها أمس جراء غارات إسرائيلية استهدفت .

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وقالت وكالة أنباء " " التابعة لمجلس الإيراني، مساء اليوم إن شمخاني مستشار فارق الحياة مساء السبت وذلك نتيجة اصابته بجروح خطيرة يوم أمس.



وكانت مصادر إيرانية قالت أمس للوكالة إن وضع شمخاني الصحي "لم يشهد تغيراً منذ ساعات ما قبل ظهر أمس الجمعة"، مشيرة إلى أن لم تكن مرضية بسبب الإصابات التي لحقت به.

من ناحيته، نفى طبيب شمخاني تقرير التلفزيون الإيراني بشأن وفاته، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.