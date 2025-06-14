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أنباء وفاة علي شمخاني مستشار خامنئي إثر غارات إسرائيل.. وطبيبه ينفي

Lebanon 24
14-06-2025 | 13:02
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أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء السبت، وفاة الأدميرال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها أمس جراء غارات إسرائيلية استهدفت طهران.
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وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، مساء اليوم إن شمخاني مستشار علي خامنئي فارق الحياة مساء السبت وذلك نتيجة اصابته بجروح خطيرة يوم أمس.

وكانت مصادر إيرانية قالت أمس للوكالة إن وضع شمخاني الصحي "لم يشهد تغيراً منذ ساعات ما قبل ظهر أمس الجمعة"، مشيرة إلى أن الحالة العامة لم تكن مرضية بسبب الإصابات التي لحقت به.
 
من ناحيته، نفى طبيب شمخاني تقرير التلفزيون الإيراني بشأن وفاته، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
 
 
 
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