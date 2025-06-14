اتصالٌ لـ50 دقيقة.. ترامب بحث مع بوتين توترات الشرق الأوسط

كشف الكرملين، السبت، أن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي ، حيث تناول الطرفان الوضع في والبرنامج .

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وقال الكرملين إن بوتين وترامب بحثا التوترات في الشرق الأوسط والمحادثات بشأن .





وقالت وكالة أنباء روسية نقلا عن مصدر في الكرملين إن الاتصال الذي استمر نحو 50 دقيقة، قد شهد مناقشات معمقة حول التصعيد العسكري في المنطقة. وقال الكرملين إن بوتين وترامب بحثا التوترات في الشرق الأوسط والمحادثات بشأن .وقالت وكالة أنباء روسية نقلا عن مصدر في الكرملين إن الاتصال الذي استمر نحو 50 دقيقة، قد شهد مناقشات معمقة حول التصعيد العسكري في المنطقة.

وأبلغ بوتين بإدانته للعمليات العسكرية ضد . من جانبه، وصف ترامب الوضع في الشرق الأوسط بأنه "مقلق للغاية".

وأضاف المصدر أن الرئيسين لم يستبعدا إمكانية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل الجمود الحالي.

كذلك، أكد بوتين استعداد لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد 22 حزيران، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء النزاع المستمر.

بدوره، قال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيل" إن بوتين اتصل به صباح السبت بغرض التهنئة بعيد ميلاده، مشيراً إلى أن المحادثة تناولت بشكل أساسي ملف إيران الذي قال بوتين إنه "يعرفه جداً".

وذكر ترامب أن الحديث كان "مطولاً" مع بوتين، مشيراً إلى أنه لم يتطرق مع الأخير بشكل مُفصل إلى الحرب الروسية - ، قائلاً إن هذا الموضوع تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.



وتحدّث ترامب عن تبادل مرتقب وكبير لأعداد من الأسرى بين روسيا وأطراف أخرى، مؤكداً أن العملية تتمّ فوراً من الجانبين.



كذلك، أوضح الرئيس الأميركي أنّ الاتصال مع بوتين استمرّ قرابة الساعة، وأنّ كليهما يعتبر أنّ "الحرب بين وإيران يجب أن تنتهي"، وقال: "شرحت له أيضاً أنّ عليه أن ينهي حربه هو الآخر".