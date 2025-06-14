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عربي-دولي

اتصالٌ لـ50 دقيقة.. ترامب بحث مع بوتين توترات الشرق الأوسط

Lebanon 24
14-06-2025 | 13:11
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كشف الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، حيث تناول الطرفان الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني.
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وقال الكرملين إن بوتين وترامب بحثا التوترات في الشرق الأوسط والمحادثات بشأن أوكرانيا.


وقالت وكالة أنباء روسية نقلا عن مصدر في الكرملين إن الاتصال الذي استمر نحو 50 دقيقة، قد شهد مناقشات معمقة حول التصعيد العسكري في المنطقة.
 
وأبلغ بوتين ترامب بإدانته للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. من جانبه، وصف ترامب الوضع في الشرق الأوسط بأنه "مقلق للغاية".
 
 
وأضاف المصدر أن الرئيسين لم يستبعدا إمكانية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل الجمود الحالي.
 
كذلك، أكد بوتين استعداد روسيا لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد 22 حزيران، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء النزاع المستمر.
 
 
بدوره، قال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيل" إن بوتين اتصل به صباح السبت بغرض التهنئة بعيد ميلاده، مشيراً إلى أن المحادثة تناولت بشكل أساسي ملف إيران الذي قال بوتين إنه "يعرفه جداً". 
 
 
وذكر ترامب أن الحديث كان "مطولاً" مع بوتين، مشيراً إلى أنه لم يتطرق مع الأخير بشكل مُفصل إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، قائلاً إن هذا الموضوع تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.

وتحدّث ترامب عن تبادل مرتقب وكبير لأعداد من الأسرى بين روسيا وأطراف أخرى، مؤكداً أن العملية تتمّ فوراً من الجانبين.

كذلك، أوضح الرئيس الأميركي أنّ الاتصال مع بوتين استمرّ قرابة الساعة، وأنّ كليهما يعتبر أنّ "الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي"، وقال: "شرحت له أيضاً أنّ عليه أن ينهي حربه هو الآخر".
 
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