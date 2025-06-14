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عربي-دولي

رسمياً.. بريطانيا تُرسل طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
14-06-2025 | 13:44
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قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين، السبت، قبل توجهه إلى اجتماع دول مجموعة السبع في كندا، إن بريطانيا تنقل أصولاً عسكرية إضافية، منها طائرات مقاتلة، إلى الشرق الأوسط لتقديم الدعم الطارئ في أنحاء المنطقة.
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ويأتي إعلان ستارمر في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وإيران منذ فجر الجمعة.
 
وكانت إسرائيل شنت في وقت مبكر الجمعة هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وفي وقت سابق، شدد ستارمر على أهمية الحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد الحاصل في المنطقة، مؤكدا مخاوف بريطانيا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
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