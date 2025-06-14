رسمياً.. بريطانيا تُرسل طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين، السبت، قبل توجهه إلى اجتماع دول في ، إن تنقل أصولاً عسكرية إضافية، منها طائرات مقاتلة، إلى لتقديم الدعم الطارئ في أنحاء المنطقة.

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ويأتي إعلان ستارمر في ظل التصعيد العسكري المستمر بين وإيران منذ فجر الجمعة.

وكانت إسرائيل شنت في وقت مبكر الجمعة هجوماً جوياً واسع النطاق على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، مما أسفر عن مقتل للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.



وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.



وفي وقت سابق، شدد ستارمر على أهمية الحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد الحاصل في المنطقة، مؤكدا مخاوف بريطانيا بشأن البرنامج .