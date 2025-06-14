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عربي-دولي

في الجنوب.. إسرائيل تلقي قنابل مضيئة فوق عيتا الشعب

Lebanon 24
14-06-2025 | 14:02
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أفادت المعلومات بأن العدو الإسرائيلي أقدم، مساء اليوم السبت، على إلقاء قنابل مُضيئة فوق بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
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إلى ذلك، تسيطر أجواء من الهدوء على باقي المناطق الحدودية الأخرى، وذلك وسط استنفار عسكري إسرائيلي في الداخل الفلسطينيّ المُحتل.
 
 
 
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