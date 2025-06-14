في الجنوب.. إسرائيل تلقي قنابل مضيئة فوق عيتا الشعب

أفادت المعلومات بأن العدو أقدم، مساء اليوم السبت، على إلقاء قنابل مُضيئة فوق بلدة - .

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إلى ذلك، تسيطر أجواء من الهدوء على باقي المناطق الحدودية الأخرى، وذلك وسط استنفار عسكري إسرائيلي في الداخل الفلسطينيّ المُحتل.