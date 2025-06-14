مجدداً.. إسرائيل تقصف إيران وسط تفعيل الدفاعات الجويّة

شن سلاح الجو ، مساء اليوم السبت، سلسلة هجمات جديدة استهدفت مناطق مختلفة في .

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنَّ "طياري سلاح الجو يواصلون هجماتهم بلا هوادة"، مشيراً إلى أنَّ "الهجمات تركزت خلال الـ24 ساعة الماضية في ".

إلى ذلك، أفيد عن تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة ميناء عباس والمنشآت النووية في أصفهان بالإضافة إلى طهران وتبريز.

بدورها، نقلت صحيفة " " عن مصدرٍ قوله إنّ استهداف منشآت في بندر عباس كان يرمي إلى توجيه رسالة لإيران".