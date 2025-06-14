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مجدداً.. إسرائيل تقصف إيران وسط تفعيل الدفاعات الجويّة

Lebanon 24
14-06-2025 | 14:16
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شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، سلسلة هجمات جديدة استهدفت مناطق مختلفة في إيران.
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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنَّ "طياري سلاح الجو يواصلون هجماتهم بلا هوادة"، مشيراً إلى أنَّ "الهجمات تركزت خلال الـ24 ساعة الماضية في طهران".
 
إلى ذلك، أفيد عن تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في منطقة ميناء بندر عباس والمنشآت النووية في أصفهان بالإضافة إلى طهران وتبريز.
 
بدورها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن مصدرٍ قوله إنّ استهداف منشآت الغاز في بندر عباس كان يرمي إلى توجيه رسالة لإيران".

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