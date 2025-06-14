عون تلقى اتصالاً من رئيس قبرص: وقف التصعيد العسكري في المنطقة ضروري

تلقى رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس نيكوس كريستودوليدس تشاورا خلاله في التطورات الأمنية المتسارعة نتيجة المواجهات العسكرية المستمرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واسرائيل.

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وذكر بيانٌ صادر عن الرئاسة إنَّ "الرئيسين اللبناني والقبرصي، أجمعا على ضرورة وقف التصعيد العسكري وتفعيل المفاوضات لوضع حد لهذه المواجهات لتجنيب المنطقة المزيد من الإضطرابات التي تزعزع الاستقرار".

وأكد الرئيس القبرصي للرئيس عون أن بلاده تدعم الجهود المبذولة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.