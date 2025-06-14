مقتل "نائبة" أميركية بإطلاق نار.. وترامب يعلق

أدان الرئيس الأميركي ، حادثة إطلاق النار المميتة التي استهدفت سياسية ديمقراطية وزوجها في ولاية ، السبت.

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وكتب على منصة "إكس": "تم إطلاعي على حادثة إطلاق النار المروعة التي وقعت في مينيسوتا، والتي يبدو أنها هجوم موجه استهدف نوابا في الولاية".

وأضاف: "لن يتم التسامح مع مثل هذا العنف المروع في الأميركية".



إلى ذلك، قال بيان صادر عن إنه تمَّ تكليف والنائب العام بام بوندي بالتحقيق في الحادث.

وكان ترامب يشير إلى حادثة إطلاق النار التي قتلت فيها السياسية ميليسا هورتمان وزوجها في هجوم يبدو أن له دوافع سياسية.



وتم إطلاق النار على هورتمان، الرئيسة السابقة لمجلس نواب ولاية مينيسوتا، وزوجها، مما أدى إلى مقتلهما فجر السبت في منزلهما بمدينة بارك.



وفي حادثة إطلاق نار ثانية وقعت في مكان قريب، أصيب النائب في الولاية جون هوفمان وزوجته بجروح خطيرة، وهما يخضعان حالياً للعلاج الطبي.



وعثرت الشرطة الأميركية على أسماء عدة أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين آخرين مكتوبة في سيارة الشرطة المزيفة التي يعتقدون أن مشتبها به استخدمها عند إطلاق النار على النائبين.