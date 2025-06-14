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عربي-دولي

الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس الإيراني: نرفض استخدام القوة لتسوية النزاعات

Lebanon 24
14-06-2025 | 16:06
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
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وأعرب ولي العهد السعودي في الاتصال "عن تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب الإيراني الشقيق ولأسر المتوفين الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كذلك، جدد الأمير محمد بن سلمان "إدانة المملكة واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة إيران وأمنها كما تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية".

وأكد ولي العهد أن هذه الاعتداءات "أدت إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلة الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل لحلول دبلوماسية".
 
وشدد على "رفض المملكة لاستخدام القوة لتسوية النزاعات وضرورة اعتماد الحوار كأساس لتسوية الخلافات".

من جهته، شكر الرئيس الإيراني ولي العهد السعودي على مشاعره النبيلة تجاه إيران والشعب الإيراني، مقدراً للمملكة موقفها في رفض وإدانة العدوان الإسرائيلي.
 
 
 
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