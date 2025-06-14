الآن.. هجوم صاروخيّ إيراني يضرب إسرائيل وحيفا "تحت النار"

أطلقت ، عند الساعة الـ11.00 مساء، دفعة صاروخية باتجاه ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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وتحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الرشقة التي أطلقتها إيران باتجاه حيفا ، تضمُّ 40 صاروخاً.

إلى ذلك، ذكر الجيش أن أنظمة الدفاع تعملُ على اعتراض التهديد، فيما دعت المستوطنين إلى دخول الملاجئ.

ويأتي هذا القصف الصاروخي بعد ساعات قليلة على شنّ إسرائيل هجمات جوية استهدفت منشآت في مناطق إيرانية مختلفة.