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الآن.. هجوم صاروخيّ إيراني يضرب إسرائيل وحيفا "تحت النار"

Lebanon 24
14-06-2025 | 16:15
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أطلقت إيران، عند الساعة الـ11.00 مساء، دفعة صاروخية باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
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وتحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الرشقة التي أطلقتها إيران باتجاه حيفا في إسرائيل، تضمُّ 40 صاروخاً.
 
إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع تعملُ على اعتراض التهديد، فيما دعت قيادة الجبهة الداخلية المستوطنين إلى دخول الملاجئ.
 
ويأتي هذا القصف الصاروخي الإيراني بعد ساعات قليلة على شنّ إسرائيل هجمات جوية استهدفت منشآت في مناطق إيرانية مختلفة.
 
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