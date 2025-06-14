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عربي-دولي

اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته

Lebanon 24
14-06-2025 | 16:40
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أفادت مصادر إسرائيلية السبت، بأن إسرائيل نفذت سلسلة من العمليات الأمنية والعسكرية شملت عمليات اغتيال وهجمات في كل من اليمن وإيران.
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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادرها أن إسرائيل نجحت في اغتيال شخصيتين "بالغتي الأهمية" في كل من طهران واليمن، كاشفة أن من بين المستهدفين في اليمن رئيس أركان الحوثيين محمد عبدالكريم الغماري.
 
وفي هذا السياق، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل نفذت بالفعل عملية اغتيال دقيقة في اليمن، في حين أفادت القناة 12 بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات على مواقع حوثية داخل الأراضي اليمنية.

من جهتها، أفادت مصادر يمنية بأنه لم يتم حتى الآن تأكيد اغتيال محمد عبدالكريم الغماري بشكل رسمي، في حين تتواصل التحقيقات والتدقيق حول نتائج العملية.

وتأتي هذه التطورات في خضم تصاعد المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران وحلفائها الإقليميين، وسط تحذيرات من اتساع دائرة الاشتباك إلى ساحات أوسع في المنطقة.
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