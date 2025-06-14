اغتيال في طهران واليمن.. حديث عن استهداف قيادي حوثي وهذه هويته

أفادت مصادر إسرائيلية السبت، بأن نفذت سلسلة من العمليات الأمنية والعسكرية شملت عمليات اغتيال وهجمات في كل من اليمن وإيران.

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ونقلت صحيفة عن مصادرها أن إسرائيل نجحت في اغتيال شخصيتين "بالغتي الأهمية" في كل من واليمن، كاشفة أن من بين المستهدفين في اليمن رئيس أركان الحوثيين الغماري.

وفي هذا السياق، ذكرت القناة 13 أن إسرائيل نفذت بالفعل عملية اغتيال دقيقة في اليمن، في حين أفادت القناة 12 بأن سلاح الجو شن هجمات على مواقع حوثية داخل الأراضي .



من جهتها، أفادت مصادر يمنية بأنه لم يتم حتى الآن تأكيد اغتيال محمد عبدالكريم الغماري بشكل رسمي، في حين تتواصل التحقيقات والتدقيق حول نتائج العملية.



وتأتي هذه التطورات في خضم تصاعد المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران وحلفائها الإقليميين، وسط تحذيرات من اتساع دائرة الاشتباك إلى ساحات أوسع في المنطقة.