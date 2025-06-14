قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

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سقط 4 قتلى و14 جريحاً بعد ضربات صاروخية إيرانية، مساء السبت.وأشارت المعلومات إلى وجود عدد من الجرحى والمحتجزين تحت الأنقاض جرّاء صاروخ إيراني سقط في مدينة طمرة شمالي .