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قتلى وجرحى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

Lebanon 24
14-06-2025 | 17:30
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سقط 4 قتلى و14 جريحاً في إسرائيل بعد ضربات صاروخية إيرانية، مساء السبت.
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وأشارت المعلومات إلى وجود عدد من الجرحى والمحتجزين تحت الأنقاض جرّاء صاروخ إيراني سقط في مدينة طمرة شمالي إسرائيل.
 
 
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