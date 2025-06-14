الخارجية الأميركية طلبت من الأميركيين عدم السفر إلى إيران

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طلبت الخارجية الأميركية من عدم السفر إلى لأيّ سبب ومغادرتها فوراً في حال وجودهم هناك.وقالت الخارجية الأميركية أن "على المواطنين الأميركيين غير القادرين على مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في منازلهم لفترات طويلة".