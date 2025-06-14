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عربي-دولي

الخارجية الأميركية طلبت من الأميركيين عدم السفر إلى إيران

Lebanon 24
14-06-2025 | 19:32
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طلبت الخارجية الأميركية من الأميركيين عدم السفر إلى إيران لأيّ سبب ومغادرتها فوراً في حال وجودهم هناك.
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وقالت الخارجية الأميركية أن "على المواطنين الأميركيين غير القادرين على مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في منازلهم لفترات طويلة".
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