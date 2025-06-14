إسرائيل إستهدفت وزارة الدفاع الإيرانية..والحرس الثوري يتوعّد

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استهدفت ضربة إسرائيلية، مساء السبت، في ، وأحدثت أضراراً في أحد مبانيه.وأفادت الأحد بأن ضربة إسرائيلية استهدفت مقر في طهران.وقد تسبّب الهجوم بأضرار طفيفة بأحد مباني التي لم تصدر حتى الآن أي تعليق.من جانبه، قال في بيان إن "منشآت لإنتاج وقود الطائرات المقاتلة تعرضت لقصف بالصواريخ الإيرانية".وأضاف البيان أن "البنية التحتية للطاقة في تعرضت لضربات صاروخية وبطائرات مسيرة".وشدّد على أنه "إذا واصلت إسرائيل أعمالها القتالية فإن هجمات ستصبح أقوى وأوسع".