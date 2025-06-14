Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل إستهدفت وزارة الدفاع الإيرانية..والحرس الثوري يتوعّد

Lebanon 24
14-06-2025 | 19:35
A-
A+
Doc-P-1375858-638855519095981160.jpg
Doc-P-1375858-638855519095981160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت ضربة إسرائيلية، مساء السبت، مقر وزارة الدفاع في طهران، وأحدثت أضراراً في أحد مبانيه.
Advertisement
وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الأحد بأن ضربة إسرائيلية استهدفت مقر وزارة الدفاع في طهران.

وقد تسبّب الهجوم بأضرار طفيفة بأحد مباني وزارة الدفاع الإيرانية التي لم تصدر حتى الآن أي تعليق.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن "منشآت لإنتاج وقود الطائرات المقاتلة في إسرائيل تعرضت لقصف بالصواريخ الإيرانية".

وأضاف البيان أن "البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية وبطائرات مسيرة".

وشدّد على أنه "إذا واصلت إسرائيل أعمالها القتالية فإن هجمات إيران ستصبح أقوى وأوسع".
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل في بيان بدفع ثمن باهظ لقتلها قائده محمد سلامي (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/06/2025 05:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي بالحرس الثوري الإيراني: عملية الوعد الصادق 3 استهدفت قاعدتي نوفاتيم وعودا ووزارة الدفاع ومواقع أخرى
lebanon 24
15/06/2025 05:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: على نتنياهو استهداف الخبراء الإيرانيين والحرس الثوري في اليمن
lebanon 24
15/06/2025 05:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: القواعد التي استهدفت بإسرائيل كانت منصات للهجوم على إيران
lebanon 24
15/06/2025 05:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:22 | 2025-06-14
22:38 | 2025-06-14
22:37 | 2025-06-14
22:32 | 2025-06-14
21:59 | 2025-06-14
19:32 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24