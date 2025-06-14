عطل طارئ يُصيب "آكس".. الخدمة توقفت عند المستخدمين

طرأ عطل تقني مفاجئ على منصة "X" (تويتر سابقاً)، ما أدى إلى توقف الخدمة بشكل جزئي أو كلي لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم.



Advertisement وأبلغ مستخدمون عن صعوبة في تحميل المنشورات أو الدخول إلى حساباتهم، فيما لم تُصدر الشركة بياناً رسمياً حتى اللحظة لتوضيح أسباب العطل على المنصّة التي عادت إلى العمل بشكل طبيعي. وأبلغ مستخدمون عن صعوبة في تحميل المنشورات أو الدخول إلى حساباتهم، فيما لم تُصدر الشركة بياناً رسمياً حتى اللحظة لتوضيح أسباب العطل على المنصّة التي عادت إلى العمل بشكل طبيعي.