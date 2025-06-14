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عربي-دولي

عطل طارئ يُصيب "آكس".. الخدمة توقفت عند المستخدمين

Lebanon 24
14-06-2025 | 21:59
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طرأ عطل تقني مفاجئ على منصة "X" (تويتر سابقاً)، ما أدى إلى توقف الخدمة بشكل جزئي أو كلي لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم. 
 
 
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وأبلغ مستخدمون عن صعوبة في تحميل المنشورات أو الدخول إلى حساباتهم، فيما لم تُصدر الشركة بياناً رسمياً حتى اللحظة لتوضيح أسباب العطل على المنصّة التي عادت إلى العمل بشكل طبيعي.
 
 
 
 
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