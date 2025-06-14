خامنئي "ليس محظوراً" من الإستهداف الإسرائيليّ.. تقريرٌ أميركي يكشف

نقلت صحيفة " " الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المرشد الأعلى "ليس محظوراً" من الاستهداف ضد .

Advertisement



وأضاف المسؤول، رداً على سؤال من " جورنال" في مقابلة، أن لا تستبعد أي أهداف محتملة في إيران بما في ذلك .



وأوضح المسؤول إلى أن تصريحاته تشير إلى أن هجمات إسرائيل على إيران لا تستهدف برنامجها فحسب، بل تهدف أيضاً إلى إعاقة النظام الإيراني سياسياً وعسكرياً.



وأشار المسؤول إلى أن "الحرب لن تنتهي إلا إذا قامت إيران بتفكيك برنامجها النووي طوعا أو جعلت إسرائيل من إعادة بناء البرنامج أمراً مستحيلاً".



وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال الجمعة، إن "القوات المسلحة ستجعل النظام يعيش في حالة من البؤس"، مؤكدا أن لن تتهاون في الرد على الضربات ضد بلاده.





وتوعد خامنئي في بيان نشرته وكالة "تسنيم" للأنباء، برد قاسٍ على الهجمات التي استهدفت بلاده، قائلا: "النظام الإسرائيلي لن يفلت من العقاب بعد هذه الجريمة"، مشددا على أن "إسرائيل كتبت مصيرا مظلما لنفسها بهذا الاعتداء، وستواجه تبعاته حتماً".

من ناحيتها، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، السبت، وفاة مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، متأثرا بجراحه بعد من تعرضه لهجوم إسرائيلي.



وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق بمقتل ما لا يقل عن 20 من كبار الإيرانيين، وذلك خلال سلسلة من الإسرائيلية التي نفذت مع انطلاق عملية " الصاعد". (سكاي نيوز عربية)