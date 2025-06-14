صاروخ "الحاج قاسم" يدخل حرب إيران - إسرائيل.. ماذا تقول المعلومات عنه؟

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطلع قوله إنَّ الصواريخ التي استُخدمت في الجولة الجديدة من الهجمات على ، فجر الأحد، كانت مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار.

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وقال المصدر إنه في الجولة الجديدة من الرد على ، استخدم صاروخ "حاج " الباليستي التكتيكي الموجه والمزوّد بوقود صلب، وهو سلاح يحمل اسم قائد فيلق السابق قاسم سليماني الذي اغتالته أميركا بضربة جوية في مطلع العام 2020.





وكشف النقاب عن "حاج قاسم" في 2020، ويبلغ طوله قرابة 11 مترا، ويصل وزنه إلى 7 أطنان. وقال المصدر إنه في الجولة الجديدة من الرد على ، استخدم صاروخ "حاج " الباليستي التكتيكي الموجه والمزوّد بوقود صلب، وهو سلاح يحمل اسم قائد فيلق السابق قاسم سليماني الذي اغتالته أميركا بضربة جوية في مطلع العام 2020.وكشف النقاب عن "حاج قاسم" في 2020، ويبلغ طوله قرابة 11 مترا، ويصل وزنه إلى 7 أطنان.



ويحمل الصاروخ رأساً حربي بوزن نصف طن، ويصل مداه إلى 1400 كيلومتر، حسبما ذكرت وكالة "مهر نيوز".

ويعتبر "حاج قاسم" الجيل الجديد من صواريخ "فاتح 110″، ويتمتع بالقدرة على تفادي أنظمة الدفاع الصاروخي.



وتصل سرعة دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي 12 ماخ، بينما تبلغ سرعة اصطدامه بالأرض 5 ماخ.



ومن مواصفات هذا الصاروخ أن إمكانية إطلاقه من وسط يقلل بشكل كبير من إمكانية رصده قبل إطلاقه، كما يعطي فرصة أقل لأنظمة الدفاع الصاروخي المضادة لرد فعل محتمل.

كذلك، فإن الرأس الحربي القابل للفصل لهذا الصاروخ الذي يتمتع بانعكاس راداري عالٍ جداً وسرعته العالية في دخول الغلاف الجوي تجعل من الصعب جداً على أنظمة صواريخ المضادة التعامل معه وتزيد بشكل كبير من معدل نجاح الهجوم الصاروخي.



وأفاد مراسل " عربية" في القدس، فجر اليوم الأحد، بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب وتضرر عدة مبان.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "50 صاروخاً أطلقت من إيران في الدفعة الثانية من الهجوم، اليوم الأحد".



وحسبما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد سقط 3 قتلى في بات يام جنوب تل أبيب جرّاء القصف الصاروخي ، بالإضافة إلى 100 مصاب.



إلى ذلك، أعلن الجيش ، فجر الأحد، تنفيذه لموجة هجمات واسعة النطاق في على البنية التحتية لمشروع الأسلحة النووية الإيراني ومنشآت تخزين الوقود.



وأورد الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي موجة هجمات واسعة النطاق في طهران استهدفت عدة أهداف لمشروع الأسلحة النووية الإيراني، بما في ذلك مقر الإيرانية، ومقر قيادة المشروع ، وأهدافاً أخرى". (سكاي نيوز عربية)