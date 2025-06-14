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في إسرائيل.. مراكز لاستيعاب القتلى بعد ضربة إيرانية ناجحة

Lebanon 24
14-06-2025 | 22:59
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أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأحد، بأن فرق الطوارئ الإسرائيلية قررت إقامة مراكز لاستيعاب القتلى قرب المبنى المدمر في ضاحية "بات يام" جنوبي تل أبيب.
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وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت بأن تقديرات الجبهة الداخلية تفيد بوجود 35 شخصاً تحت الأنقاض في ضاحية بات يام جنوب تل أبيب التي تعرضت لقصف صاروخي إيراني.

ونقلت الصحيفة عن قائد المنطقة الوسطى والقدس في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، العقيد أمير بن دافيد، أن الصاروخ الذي سقط في مدينة رحوفوت أصاب مبنى سكنيًا بشكل مباشر، ما أدى إلى أضرار جسيمة وانهيار طوابق عدة، بالاضافة إلى مقتل 4 أشخاص على الاقل.
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