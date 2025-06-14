في إسرائيل.. مراكز لاستيعاب القتلى بعد ضربة إيرانية ناجحة

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أفادت صحيفة " "، الأحد، بأن فرق الطوارئ قررت إقامة مراكز لاستيعاب القتلى قرب المبنى المدمر في ضاحية " " جنوبي .وكانت صحيفة " " قد ذكرت بأن تقديرات تفيد بوجود 35 شخصاً تحت الأنقاض في ضاحية بات يام جنوب تل أبيب التي تعرضت لقصف صاروخي إيراني.ونقلت الصحيفة عن قائد والقدس في ، العقيد أمير ، أن الصاروخ الذي سقط في مدينة رحوفوت أصاب مبنى سكنيًا بشكل مباشر، ما أدى إلى أضرار جسيمة وانهيار طوابق عدة، بالاضافة إلى مقتل 4 أشخاص على الاقل.