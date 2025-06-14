رغم التهديد الإيراني.. طائرات بريطانية إلى الشرق الأوسط



Advertisement

وقال إن الطائرات العسكرية، بما في ذلك طائرات تايفون وطائرات التزود بالوقود جواً، تم إرسالها "للدعم الطارئ في جميع أنحاء المنطقة".



وقال إن الوضع يتطور بسرعة وهناك مناقشات مستمرة مع الحلفاء، مضيفا: "الرسالة الثابتة هي خفض التصعيد".



وكانت المتحدة أعلنت آخر مرة أنها نشرت طائراتها في المنطقة العام الماضي، عندما قالت الحكومة إن الطائرات لعبت دورا في منع التصعيد. قال رئيس الوزراء إن المزيد من طائرات سلاح الجو يتم إرسالها إلى وسط القتال العنيف بين وإيران.وقال إن الطائرات العسكرية، بما في ذلك طائرات تايفون وطائرات التزود بالوقود جواً، تم إرسالها "للدعم الطارئ في جميع أنحاء المنطقة".وقال إن الوضع يتطور بسرعة وهناك مناقشات مستمرة مع الحلفاء، مضيفا: "الرسالة الثابتة هي خفض التصعيد".وكانت المتحدة أعلنت آخر مرة أنها نشرت طائراتها في المنطقة العام الماضي، عندما قالت الحكومة إن الطائرات لعبت دورا في منع التصعيد.

وكانت قد حذرت المملكة المتحدة وفرنسا وأميركا من أنها إذا دعمت إسرائيل فإن سفنها وقواعدها في المنطقة ستعتبر أهدافا مشروعة.



وقال السير كير للصحفيين "لقد بدأنا بالفعل في نقل الأصول إلى المنطقة، بما في ذلك الطائرات، وذلك لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في جميع أنحاء المنطقة".



أضاف:" "رسالتنا الدائمة هي خفض التصعيد، ولذلك فإن كل ما نقوم به، وكل المناقشات التي نجريها تتعلق بخفض التصعيد".



ولم يتطرق رئيس الوزراء إلى ما إذا كانت المملكة المتحدة ستشارك في الدفاع عن إسرائيل أم لا.