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عربي-دولي

رغم التهديد الإيراني.. طائرات بريطانية إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
14-06-2025 | 23:21
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المزيد من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط وسط القتال العنيف بين إسرائيل وإيران.
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وقال السير كير ستارمر إن الطائرات العسكرية، بما في ذلك طائرات تايفون وطائرات التزود بالوقود جواً، تم إرسالها "للدعم الطارئ في جميع أنحاء المنطقة".

وقال إن الوضع يتطور بسرعة وهناك مناقشات مستمرة مع الحلفاء، مضيفا: "الرسالة الثابتة هي خفض التصعيد".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت آخر مرة أنها نشرت طائراتها في المنطقة العام الماضي، عندما قالت الحكومة إن الطائرات البريطانية لعبت دورا في منع التصعيد.
 
وكانت قد حذرت إيران المملكة المتحدة وفرنسا وأميركا من أنها إذا دعمت إسرائيل فإن سفنها وقواعدها في المنطقة ستعتبر أهدافا مشروعة.

وقال السير كير للصحفيين "لقد بدأنا بالفعل في نقل الأصول إلى المنطقة، بما في ذلك الطائرات، وذلك لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في جميع أنحاء المنطقة".

أضاف:" "رسالتنا الدائمة هي خفض التصعيد، ولذلك فإن كل ما نقوم به، وكل المناقشات التي نجريها تتعلق بخفض التصعيد".

ولم يتطرق رئيس الوزراء إلى ما إذا كانت المملكة المتحدة ستشارك في الدفاع عن إسرائيل أم لا.

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