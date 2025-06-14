هجمات إسرائيل على إيران تشير إلى طموح أكبر: تغيير النظام

Advertisement

وقال الموقع:" لم تقتصر الضربات التي شُنت في وقت مبكر من صباح الجمعة على المنشآت النووية ومصانع الصواريخ في إيران فحسب، بل شملت أيضا شخصيات رئيسية في سلسلة القيادة العسكرية في البلاد وعلمائها النوويين، وهي الضربات التي يبدو أنها تهدف إلى تقليص مصداقية إيران في الداخل وبين حلفائها في المنطقة ــ وهي عوامل قد تزعزع استقرار القيادة ".وقال مايكل سينغ من معهد لسياسة الشرق الأدنى والمسؤول الكبير السابق في عهد الرئيس جورج دبليو بوش: "يمكننا أن نفترض أن أحد الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى القيام بذلك هو أملها في رؤية تغيير في النظام".وقال "إننا نرغب في أن نرى الشعب ينتفض"، مضيفا أن الخسائر المحدودة في صفوف المدنيين في الجولة الأولى من الهجمات تشير أيضا إلى هدف أوسع.في خطاب مصور ألقاه بعد ساعات من بدء الطائرات المقاتلة في ضرب المنشآت النووية وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإيراني بشكل مباشر.وقال نتنياهو "إن النظام الإسلامي الذي يضطهدكم منذ ما يقرب من 50 عاما يهدد بتدمير بلدنا، دولة إسرائيل".وقال إن هدف إسرائيل هو إزالة التهديد النووي والصاروخي الباليستي، لكنه أضاف: "بينما نحقق هدفنا، فإننا نمهد الطريق لكم أيضاً لتحقيق حريتك".قال نتنياهو: "النظام لا يعرف ما الذي أصابه، أو ما الذي سيصيبه. لم يكن أضعف من الآن. هذه فرصتكم للوقوف ورفع أصواتكم".ولكن على الرغم من الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق، فإن عقوداً من العداء تجاه إسرائيل ــ ليس فقط بين حكام إيران ولكن بين أغلبية سكانها الشيعة ــ تثير تساؤلات حول احتمالات حشد الدعم الشعبي الكافي للإطاحة بالقيادة الثيوقراطية الراسخة في طهران المدعومة من الموالية.وحذر سينغ من أن لا أحد يعرف ما هي الظروف اللازمة لتوحيد المعارضة في إيران.تابع الموقع:" كان هجوم يوم الجمعة المرحلة الأولى مما وصفته إسرائيل بأنه عملية مطولة. وتوقع الخبراء أن تواصل إسرائيل استهداف البنية التحتية النووية الإيرانية الرئيسية لتأخير مسيرة طهران نحو امتلاك قنبلة نووية، حتى لو لم تكن إسرائيل قادرة بمفردها على على البرنامج النووي الإيراني".وقال:" تقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط. وقد خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إلى أن هذا البرنامج يُمثل انتهاكًا لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. استهدفت الهجمات الأولى التي شنتها إسرائيل شخصيات بارزة في المؤسسة العسكرية والعلمية الإيرانية، وأدت إلى تدمير جزء كبير من نظام الدفاع الجوي للبلاد وتدمير مصنع التخصيب فوق الأرض في الموقع النووي الإيراني".بالتولزي، صرحت السفارة الإسرائيلية في واشنطن لرويترز: "كدولة ديمقراطية، تؤمن دولة إسرائيل بأن شعب أي بلد هو من يحدد سياساته الوطنية واختيار حكومته". وأضافت: "لا يمكن لأحد أن يحدد مستقبل إيران إلا الشعب الإيراني". وقد دعا نتنياهو إلى تغيير الحكومة الإيرانية، بما في ذلك في أيلول.ورغم موافقة إدارة الرئيس الأميركي على الضربات الإسرائيلية ومساعدتها لحليفتها الوثيقة في صد هجمات الصواريخ الإيرانية الانتقامية، فإنها لم تعط أي مؤشر على أنها تسعى إلى تغيير النظام في طهران.ولم يستجب البيت الأبيض وبعثة إيران لدى في نيويورك على الفور لطلبات التعليق على المسألة.ولفت الموقع إلى إن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود إذا كانت تريد تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، ولقد قال المحللون العسكريون دائما إنه قد يكون من المستحيل تعطيل المواقع المحصنة جيدا المنتشرة في أنحاء إيران بشكل كامل.وحذرت الحكومة الإسرائيلية أيضا من أن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تدميره بالكامل من خلال حملة عسكرية.قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، للقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية: "لا سبيل لتدمير برنامج نووي بالوسائل العسكرية". إلا أن الحملة العسكرية قد تُهيئ الظروف لاتفاق مع يُحبط البرنامج النووي.ويظل المحللون مشككين أيضاً في قدرة إسرائيل على امتلاك الذخائر اللازمة للقضاء على المشروع النووي الإيراني بمفردها.وقال سيما شاين، المحلل السابق في الموساد والباحث حاليا في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، للصحفيين يوم الجمعة: "ربما لا تستطيع إسرائيل القضاء على المشروع النووي بالكامل بمفردها دون مشاركة الولايات المتحدة".ورغم أن إعاقة البرنامج النووي الإيراني قد يكون مفيداً لإسرائيل، فإن الأمل في تقويض النظام قد يفسر سبب قيام إسرائيل باستهداف العديد من كبار الشخصيات العسكرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إدخال المؤسسة الأمنية الإيرانية في حالة من الارتباك والفوضى.وقال شاين "كان هؤلاء الأشخاص حيويين للغاية، وذوي معرفة واسعة، وقضوا سنوات عديدة في وظائفهم، وكانوا عنصرا مهما للغاية في استقرار النظام، وتحديدا استقرار الأمن للنظام".وأضافت "في عالم مثالي، تفضل إسرائيل أن ترى تغييراً في النظام، لا شك في ذلك".لكن جوناثان بانيكوف، نائب ضابط الاستخبارات الوطنية الأميركي السابق لشؤون والذي يعمل الآن في المجلس الأطلسي، قال إن مثل هذا التغيير سوف يكون محفوفاً بالمخاطر.وإذا نجحت إسرائيل في إزاحة القيادة الإيرانية، فليس هناك ما يضمن أن الخليفة الذي سيظهر لن يكون أكثر تشدداً في السعي إلى الصراع مع إسرائيل. (The Korea Herald)