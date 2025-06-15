عن وضع محطات نووية إيرانية.. هذا ما كشفته وكالة الطاقة الذرية

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وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، السبت، إن أبلغتها بأنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع خارج موقع أصفهان ، وهو أحد الأهداف التي قصفتها ، الجمعة.وقالت الوكالة إن 4 أبنية حيوية في موقع أصفهان النووي تضررت جراء "هجوم الجمعة" منها منشأة لمعالجة اليورانيوم وأخرى لتصنيع صفائح الوقود النووي.وأضافت الوكالة عبر منصة إكس: "مثلما هو الحال في نطنز، ليس من المتوقع زيادة في الإشعاع خارج الموقع".