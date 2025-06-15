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عربي-دولي

عن وضع محطات نووية إيرانية.. هذا ما كشفته وكالة الطاقة الذرية

Lebanon 24
15-06-2025 | 00:09
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إنه لم يتم رصد أي أضرار في محطة فوردو لتخصيب الوقود أو مفاعل خونداب للماء الثقيل قيد الإنشاء في إيران.
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وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، السبت، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أبلغتها بأنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع خارج موقع أصفهان النووي، وهو أحد الأهداف التي قصفتها إسرائيل، الجمعة.

وقالت الوكالة إن 4 أبنية حيوية في موقع أصفهان النووي تضررت جراء "هجوم الجمعة" منها منشأة لمعالجة اليورانيوم وأخرى لتصنيع صفائح الوقود النووي.

وأضافت الوكالة عبر منصة إكس: "مثلما هو الحال في نطنز، ليس من المتوقع زيادة في الإشعاع خارج الموقع".


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