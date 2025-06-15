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عربي-دولي
عن وضع محطات نووية إيرانية.. هذا ما كشفته وكالة الطاقة الذرية
Lebanon 24
15-06-2025
|
00:09
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قالت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، السبت، إنه لم يتم رصد أي أضرار في محطة فوردو لتخصيب الوقود أو مفاعل خونداب للماء الثقيل قيد الإنشاء في
إيران
.
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وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، السبت، إن
منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية
أبلغتها بأنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع خارج موقع أصفهان
النووي
، وهو أحد الأهداف التي قصفتها
إسرائيل
، الجمعة.
وقالت الوكالة إن 4 أبنية حيوية في موقع أصفهان النووي تضررت جراء "هجوم الجمعة" منها منشأة لمعالجة اليورانيوم وأخرى لتصنيع صفائح الوقود النووي.
وأضافت الوكالة عبر منصة إكس: "مثلما هو الحال في نطنز، ليس من المتوقع زيادة في الإشعاع خارج الموقع".
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