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عربي-دولي

إنذارات وتحذيرات.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟

Lebanon 24
15-06-2025 | 00:19
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمال إسرائيل، وذلك خشية تسلل طائرات مُسيرة. 
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ولم تحدّد التقارير مصدر تلك الطائرات، لكنها قالت إن أصوات صافرات الإنذار دوت في منطقة وادي بيسان وجلبوع، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة.
 
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