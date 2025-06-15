إنذارات وتحذيرات.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمال ، وذلك خشية تسلل طائرات مُسيرة.

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ولم تحدّد التقارير مصدر تلك الطائرات، لكنها قالت إن أصوات صافرات الإنذار دوت في منطقة وجلبوع، وفق ما ذكرت صحيفة " " الإسرائيليّة.