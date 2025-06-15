25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إنذارات وتحذيرات.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
15-06-2025
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمال
إسرائيل
، وذلك خشية تسلل طائرات مُسيرة.
Advertisement
ولم تحدّد التقارير مصدر تلك الطائرات، لكنها قالت إن أصوات صافرات الإنذار دوت في منطقة
وادي بيسان
وجلبوع، وفق ما ذكرت صحيفة "
معاريف
" الإسرائيليّة.
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيلي: ماذا يجري داخل "الجماعة الإسلامية" في لبنان؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: ماذا يجري داخل "الجماعة الإسلامية" في لبنان؟
15/06/2025 09:11:00
15/06/2025 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إنذارات خشية اختراق مسيرة معادية في منطقة العربة جنوبي إسرائيل
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إنذارات خشية اختراق مسيرة معادية في منطقة العربة جنوبي إسرائيل
15/06/2025 09:11:00
15/06/2025 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": إنذارات بسبب تقارير عن تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": إنذارات بسبب تقارير عن تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل
15/06/2025 09:11:00
15/06/2025 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات للجيش في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟ (فيديو)
Lebanon 24
تعزيزات للجيش في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟ (فيديو)
15/06/2025 09:11:00
15/06/2025 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فجر ناريّ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تحترق ومنشآت طهران تُقصف وخامنئي "مهدد"!
Lebanon 24
فجر ناريّ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تحترق ومنشآت طهران تُقصف وخامنئي "مهدد"!
22:22 | 2025-06-14
14/06/2025 10:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صواريخ فرط صوتية".. هجوم يمني يطالُ إسرائيل
Lebanon 24
بـ"صواريخ فرط صوتية".. هجوم يمني يطالُ إسرائيل
01:23 | 2025-06-15
15/06/2025 01:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الليلي على إيران.. ترامب: لا علاقة لنا
Lebanon 24
بعد الهجوم الليلي على إيران.. ترامب: لا علاقة لنا
01:13 | 2025-06-15
15/06/2025 01:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إيهود باراك في تصريح لافت.. ماذا قال عن إسقاط "نظام إيران"؟
Lebanon 24
إيهود باراك في تصريح لافت.. ماذا قال عن إسقاط "نظام إيران"؟
01:01 | 2025-06-15
15/06/2025 01:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل اخترقت قلب إيران".. تسريبات تكشف خطة التسلل والتمويه قبل الضربة
Lebanon 24
"إسرائيل اخترقت قلب إيران".. تسريبات تكشف خطة التسلل والتمويه قبل الضربة
00:22 | 2025-06-15
15/06/2025 12:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"والله العظيم كلّ واحد عايش لحالو".. ممثل لبنانيّ يُؤكّد خبر إنفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"والله العظيم كلّ واحد عايش لحالو".. ممثل لبنانيّ يُؤكّد خبر إنفصاله عن زوجته (فيديو)
07:39 | 2025-06-14
14/06/2025 07:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:48 | 2025-06-14
14/06/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
Lebanon 24
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
11:01 | 2025-06-14
14/06/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 20 عاماً من الزواج... ممثلة تنفصل عن زوجها الممثل (صورة)
Lebanon 24
بعد 20 عاماً من الزواج... ممثلة تنفصل عن زوجها الممثل (صورة)
10:10 | 2025-06-14
14/06/2025 10:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
22:22 | 2025-06-14
فجر ناريّ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تحترق ومنشآت طهران تُقصف وخامنئي "مهدد"!
01:23 | 2025-06-15
بـ"صواريخ فرط صوتية".. هجوم يمني يطالُ إسرائيل
01:13 | 2025-06-15
بعد الهجوم الليلي على إيران.. ترامب: لا علاقة لنا
01:01 | 2025-06-15
إيهود باراك في تصريح لافت.. ماذا قال عن إسقاط "نظام إيران"؟
00:22 | 2025-06-15
"إسرائيل اخترقت قلب إيران".. تسريبات تكشف خطة التسلل والتمويه قبل الضربة
00:09 | 2025-06-15
عن وضع محطات نووية إيرانية.. هذا ما كشفته وكالة الطاقة الذرية
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24