Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الإسرائيلي: صباح حزين وصعب جداً

Lebanon 24
15-06-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1375951-638855764367142614.png
Doc-P-1375951-638855764367142614.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، حدث الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير مبان سكنية، بأنه "صباح حزين وصعب".
Advertisement

وأشار هرتصوغ إلى الوفيات في إسرائيل نتيجة إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلا: "هذا صباح حزين وصعب للغاية، قتل أخواتنا وإخواننا وأصيبوا ليلاً بهجمات إيرانية إجرامية ضد السكان المدنيين في بات يام وتمرة ومجتمعات أخرى، اليهود والعرب وكبار السن والمهاجرين الجدد، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء والرجال".
وأضاف: "أشارك العائلات الحزن الشديد وأتألم من الخسارة الفادحة، أصلي من أجل شفاء الجرحى ومكان المفقودين".
مواضيع ذات صلة
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
lebanon 24
15/06/2025 12:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
lebanon 24
15/06/2025 12:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحطم الطائرة الهنديّة... الملك تشارلز حزين
lebanon 24
15/06/2025 12:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين لجماهير نادي "الهلال" السعوديّ
lebanon 24
15/06/2025 12:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:22 | 2025-06-14
04:38 | 2025-06-15
04:02 | 2025-06-15
04:00 | 2025-06-15
03:59 | 2025-06-15
03:50 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24