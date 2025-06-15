الرئيس الإسرائيلي: صباح حزين وصعب جداً

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وصف الرئيس يتسحاق هرتصوغ، حدث الهجمات الأخيرة على ، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير مبان سكنية، بأنه "صباح حزين وصعب".وأشار هرتصوغ إلى الوفيات نتيجة إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلا: "هذا صباح حزين وصعب للغاية، قتل أخواتنا وإخواننا وأصيبوا ليلاً بهجمات إيرانية إجرامية ضد السكان المدنيين في وتمرة ومجتمعات أخرى، والعرب وكبار السن والمهاجرين الجدد، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء والرجال".وأضاف: "أشارك العائلات الحزن الشديد وأتألم من الخسارة الفادحة، أصلي من أجل شفاء الجرحى ومكان المفقودين".