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عربي-دولي
الرئيس الإسرائيلي: صباح حزين وصعب جداً
Lebanon 24
15-06-2025
|
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وصف الرئيس
الإسرائيلي
يتسحاق هرتصوغ، حدث الهجمات
الإيرانية
الأخيرة على
إسرائيل
، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير مبان سكنية، بأنه "صباح حزين وصعب".
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وأشار هرتصوغ إلى الوفيات
في إسرائيل
نتيجة إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلا: "هذا صباح حزين وصعب للغاية، قتل أخواتنا وإخواننا وأصيبوا ليلاً بهجمات إيرانية إجرامية ضد السكان المدنيين في
بات يام
وتمرة ومجتمعات أخرى،
اليهود
والعرب وكبار السن والمهاجرين الجدد، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء والرجال".
وأضاف: "أشارك العائلات الحزن الشديد وأتألم من الخسارة الفادحة، أصلي من أجل شفاء الجرحى ومكان المفقودين".
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