بعد الهجوم الليلي على إيران.. ترامب: لا علاقة لنا

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أكد الرئيس الأميركي ، الأحد، أن لم يكن لها علاقة بالهجوم على خلال الليل.الأميركي: "إذا تعرضنا لهجوم بأي شكل من الأشكال من إيران فإن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة".وأضاف: "نستطيع التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل وإنهاء هذا الصراع".