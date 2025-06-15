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عربي-دولي

بعد الهجوم الليلي على إيران.. ترامب: لا علاقة لنا

Lebanon 24
15-06-2025 | 01:13
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة لم يكن لها علاقة بالهجوم على إيران خلال الليل.
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وقال الرئيس الأميركي: "إذا تعرضنا لهجوم بأي شكل من الأشكال من إيران فإن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة".

وأضاف: "نستطيع التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل وإنهاء هذا الصراع".
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