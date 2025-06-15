أعلنت القوات المسلحة ، اليوم الأحد، أنها استهدفت بـ"نجاح" مواقع حساسة بصواريخ باليستية فرط صوتية من نوع " 2".

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وذكرت القوات في بيان لها أن العملية العسكرية نُفذت في أوقات متفاوتة خلال الـ24 ساعة، وقد تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش والحرس الثوري ضد .