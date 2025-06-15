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عربي-دولي

بـ"صواريخ فرط صوتية".. هجوم يمني يطالُ إسرائيل

Lebanon 24
15-06-2025 | 01:23
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، أنها استهدفت بـ"نجاح" مواقع حساسة في إسرائيل بصواريخ باليستية فرط صوتية من نوع "فلسطين 2".
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وذكرت القوات في بيان لها أن العملية العسكرية نُفذت في أوقات متفاوتة خلال الـ24 ساعة، وقد تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد إسرائيل.
 
 
 
 
 
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