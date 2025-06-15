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عربي-دولي
بـ"صواريخ فرط صوتية".. هجوم يمني يطالُ إسرائيل
Lebanon 24
15-06-2025
|
01:23
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أعلنت القوات المسلحة
اليمنية
، اليوم الأحد، أنها استهدفت بـ"نجاح" مواقع حساسة
في إسرائيل
بصواريخ باليستية فرط صوتية من نوع "
فلسطين
2".
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وذكرت القوات في بيان لها أن العملية العسكرية نُفذت في أوقات متفاوتة خلال الـ24 ساعة، وقد تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش
الإيراني
والحرس الثوري ضد
إسرائيل
.
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