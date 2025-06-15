ترامب يشعل تفاعلا بالعرض العسكري في "يوم ميلاده".. واحتجاجات ضدّ "الملك المزيف"

الجيش الأمريكي يهدي الرئيس ترامب الأمريكي الذي تم رفعه فوق العاصمة واشنطن خلال احتفال الجيش بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيسه.



والحضور يغني للرئيس ترامب بمناسبة يوم ميلاده "عيد ميلاد سعيد". pic.twitter.com/Xbua1w8j0D — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) June 15, 2025 Advertisement

HAHAHA! The crowd for Trump’s birthday parade is TINY! They claimed 200,000 people would show up and it doesn’t even look like 1,000 showed up. How embarrassing for MAGA! No Kings blew this out of the water!!! pic.twitter.com/IiGX8w67bc — Harry Sisson (@harryjsisson) June 14, 2025

وشهد العرض العسكري ملايين الدولارات من المعدات العسكرية، بما في ذلك عشرات دبابات أبرامز M1-A1 ومركبات برادلي وسترايكر القتالية التي جابت شوارع العاصمة واشنطن، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر وقطع مدفعية أخرى، وكان من المقرر أن يشارك ما يقرب من 7000 جندي في أكبر عرض عسكري تشهده المدينة منذ عقود، والذي قدّر المسؤولون تكلفته بما يصل إلى 45 مليون دولار، وروى الحدث قصة الجيش عبر تاريخه الممتد على مدار 250 عامًا، بدءًا من حرب ووصولًا إلى الصراعات الكبرى.



ومثّلت عصور تاريخ الجيش بأزياء ومعدات عتيقة، ومع بداية كل حقبة، قدّم مُقدّم العرض تاريخًا موجزًا للصراع ووصف المعدات، ويجري العمل على احتفال الجيش منذ عامين، إلا أن التخطيط للعرض، الذي كان فكرة برئاسة ترامب، بدأ قبل شهرين، وتعود رغبة ترامب في تنظيم عرض عسكري كبير - يضم جميع القوات العسكرية - إلى ولايته الأولى، ولكن تم إلغاؤه آنذاك وسط مخاوف بشأن التكلفة الباهظة لمثل هذا الاستعراض للقوة ومظهره.

⭕️ الرئيس ترامب يؤدي التحية العسكرية لجنود فوج الرينجرز الخامس والسبعين والقوات الخاصة أثناء مشاركتهم في العرض العسكري الكبير للجيش الأمريكي. pic.twitter.com/3g62MTAZo6 — Saad Alshammari (@shimry1000) June 15, 2025

ومن إلى لوس أنجلوس، ومن تكساس إلى فرجينيا، امتدت احتجاجات حملت شعار "لا للملوك"، في أكبر تعبئة منذ عودة ترامب إلى المشهد السياسي مطلع هذا العام، في مشهد يجسد رفضًا شعبيًا عارمًا لما وصفه المحتجون بأنه "استبداد متنكر ببدلة ديمقراطية".

ففيما كانت الدبابات تجوب واشنطن في عرض عسكري فخم كلّف 45 مليون دولار لمناسبة عيد تأسيس الجيش الأميركي وذكرى ميلاد ترامب، كانت شوارع البلاد تهتز على وقع الطبول واللافتات والهتافات الغاضبة: "لا ملك مزيف"، " ترامب يجب أن يرحل"، "لا للتاج للمهرّج".



وقالت الشرطة إن "مجموعة صغيرة من المحرضين" ألقت حجارة وزجاجات على الضباط، وهو ما تسبب بالتصعيد، فيما وصف المتظاهرون ذلك بأنه إجراء استباقي لقمع الغضب الشعبي.



وفي سولت ليك سيتي، أصيب شخص بجروح خطيرة بإطلاق نار خلال مظاهرة، في حين دهس رجل بسيارته مجموعة محتجين في فرجينيا، وفق الشرطة، ما يثير مخاوف من تحوّل العنف السياسي إلى نمط متكرر.





رغم الطابع السلمي الذي طغى على معظم النهار، إلا أن بدأت فجأة في تفريق المتظاهرين مساء السبت، مستخدمة المسيل للدموع وقنابل الصوت، ومهددة بالاعتقال لمن يرفض المغادرة.وقالت الشرطة إن "مجموعة صغيرة من المحرضين" ألقت حجارة وزجاجات على الضباط، وهو ما تسبب بالتصعيد، فيما وصف المتظاهرون ذلك بأنه إجراء استباقي لقمع الغضب الشعبي.وفي سولت ليك سيتي، أصيب شخص بجروح خطيرة بإطلاق نار خلال مظاهرة، في حين دهس رجل بسيارته مجموعة محتجين في فرجينيا، وفق الشرطة، ما يثير مخاوف من تحوّل العنف السياسي إلى نمط متكرر.

وأشاد بجيش واصفًا إياه بأنه "أعظم وأشرس وأشجع قوة قتالية" في ختام عرض عسكري ضخم في العاصمة واشنطن، وقال : "لقد تعلم أعداء أميركا مرارًا وتكرارًا أنه إذا هددتم الشعب الأميركي، فإن جنودنا سينقضون عليكم، ستكون هزيمتكم حتمية، وزوالكم نهائي، وسقوطكم سيكون شاملًا وكاملًا"، موجهًا رسالة قوية وسط صراع عالمي.وقال ترامب لجنود الجيش الأميركي المتجمعين في ناشيونال مول: "الجيش يحفظنا أحرارًا، ويجعلنا أقوياء، والليلة، جعلتم جميع فخورين جدًا"، وتزامن مع حضور حشود من جميع أنحاء البلاد ضمن احتجاجات "لا للملوك"، منددين بما وصفه المنظمون بسياسات ترامب الاستبدادية، وقد استُقبل الرئيس في منصة العرض العسكري بحفاوة بالغة واحتفال مرتجل بعيد ميلاده، وصل إلى ساحة التحية بـ 21 طلقة - وبينما أطلقت المدافع النار، بدأ أفراد الحشد في غناء أغنية "عيد ميلاد سعيد لك".