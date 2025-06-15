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في تحول لافت، أبلغ نظيره الأميركي استعداده لفتح جولة جديدة من محادثات السلام مع بعد 22 حزيران، بشرط استكمال تبادل الأسرى وجثث الجنود، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لاستثمار الدور الأميركي المتغير تجاه الحرب.لكن الصمت الأوكراني على الروسي بدا أبلغ من الرفض. فالرئيس فولوديمير زيلينسكي لم يعلن موقفًا صريحًا، مكتفيًا بالقول إن "التبادلات ستُستكمل... ثم تُناقش الخطوة التالية"، ما يعكس حذرًا واضحًا من نوايا وربما من تغير المزاج في .المكالمة الهاتفية بين وترامب، الخامسة منذ عودة إلى السلطة، أتت في سياق سعي الأخير لإعادة ترتيب العلاقات مع موسكو، في قطيعة واضحة مع نهج إدارة .وقالت الرئاسة الروسية إن "الزعيمين أعربا عن ارتياحهما للعلاقة الشخصية"، وأكدا التواصل العملي رغم "تعقيد ".لكن زيلينسكي لم يُخفِ امتعاضه، إذ قال في تصريحات عبر منصة "أكس": "أي إشارة إلى معاملة أوكرانيا وروسيا على قدم المساواة ظالمة للغاية. هي المعتدية".وحذّر زيلينسكي من أن "المرة السابقة التي تصاعد فيها الصراع في المنطقة، تراجعت المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل واضح"، مؤكدًا أن "أي خفض إضافي سيكون كارثيًا".