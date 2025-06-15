كانت تساعد إسرائيل.. إيران تعترض بارجة بريطانية في المحيط الهندي

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قالت وكالة أنباء إرنا إن أنظمة الاستخبارات رصدت مدمرة مساء الجمعة، وحذرتها قبل أن تتقدم باتجاه .واعترضت البحرية الإيرانية مدمرة بريطانية في شمال كان من المفترض أن تساعد في توجيه الصواريخ نحو الأراضي الإيرانية، حسب الوكالة.وذكر بيان صادر عن العامة في المنطقة البحرية الأولى، أن أنظمة الاستخبارات الإيرانية رصدت المدمرة ليلة الجمعة، وتم تحذيرها بواسطة طائرات مسيرة قتالية قبل أن تتمكن من التقدم باتجاه .وقيل إن السفينة اضطرت إلى تغيير مسارها بعد تعقبها في .