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عربي-دولي

كانت تساعد إسرائيل.. إيران تعترض بارجة بريطانية في المحيط الهندي

Lebanon 24
15-06-2025 | 02:53
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قالت وكالة أنباء إرنا إن أنظمة الاستخبارات الإيرانية رصدت مدمرة مساء الجمعة، وحذرتها قبل أن تتقدم باتجاه الخليج.
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واعترضت البحرية الإيرانية مدمرة بريطانية في شمال المحيط الهندي كان من المفترض أن تساعد في توجيه الصواريخ الإسرائيلية نحو الأراضي الإيرانية، حسب الوكالة.

وذكر بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة في المنطقة البحرية الأولى، أن أنظمة الاستخبارات الإيرانية رصدت المدمرة ليلة الجمعة، وتم تحذيرها بواسطة طائرات مسيرة قتالية قبل أن تتمكن من التقدم باتجاه الخليج العربي.

وقيل إن السفينة اضطرت إلى تغيير مسارها بعد تعقبها في بحر عمان.

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