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عربي-دولي

لأوّل مرة.. إنذار إسرائيلي لسكان إيران (صورة)

Lebanon 24
15-06-2025 | 03:11
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وجه المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي على حسابه عبر منصة ""إكس" تحذيراً للمرة الأولى لسكان إيران جاء فيه: "نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعل الأسلحة في ايران والجهات الداعمة لهم".
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وأضاف، "من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت قورًا من تلك المفاعل وعدم العودة اليها حتى إشعار آخرالوجود بالقرب من هذه المنشات يعرض حياتكم للخطر". 
 
وأكّد أن إنذار الإخلاء يشمل جميع مصانع الأسلحة والمنشآت الداعمة لها في إيران.
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