لأوّل مرة.. إنذار إسرائيلي لسكان إيران (صورة)

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وأضاف، "من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت قورًا من تلك المفاعل وعدم العودة اليها حتى إشعار آخرالوجود بالقرب من هذه المنشات يعرض حياتكم للخطر".