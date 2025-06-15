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إقتصاد

في أوّل جلسة بعد الهجمات.. بورصة تل أبيب تفتح على انخفاض

Lebanon 24
15-06-2025 | 03:41
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فتحت بورصة تل أبيب على انخفاض اليوم الأحد في أول جلسة تداول منذ بدء الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وإيران يوم الجمعة.
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وهبط المؤشر تل أبيب 35 للأسهم القيادية 1.5%، وانخفض المؤشر تل أبيب-125 الأوسع نطاقا 1.4%.
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