في أوّل جلسة بعد الهجمات.. بورصة تل أبيب تفتح على انخفاض

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فتحت بورصة على انخفاض اليوم الأحد في أول جلسة تداول منذ بدء الضربات الصاروخية المتبادلة بين وإيران يوم الجمعة.وهبط المؤشر تل أبيب 35 للأسهم القيادية 1.5%، وانخفض المؤشر تل أبيب-125 الأوسع نطاقا 1.4%.