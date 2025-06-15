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هجوم إسرائيلي على أصفهان وشيراز الإيرانيتين

Lebanon 24
15-06-2025 | 04:38
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجوماً إسرائيلياً استهدف مناطق بمدينة شيراز جنوبي البلاد صباح اليوم الأحد، كما أصابت مبنى يتبع لوزارة الدفاع في أصفهان.
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وسُمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان، فيما أظهرت مقاطع فيديو سُحب دخان وسط ازدحام مروري.


واشارت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني في مدينة أصفهان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف أحد مقرات وزارة الدفاع في المحافظة.
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