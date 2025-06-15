هجوم إسرائيلي على أصفهان وشيراز الإيرانيتين

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجوماً إسرائيلياً استهدف مناطق بمدينة جنوبي البلاد الأحد، كما أصابت مبنى يتبع لوزارة الدفاع في أصفهان.وسُمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان، فيما أظهرت مقاطع فيديو سُحب دخان وسط ازدحام مروري.واشارت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني في مدينة أصفهان أن الهجوم استهدف أحد مقرات في المحافظة.