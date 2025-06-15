إسرائيل تعترف: ليس لدينا القدرة على اعتراض كل صواريخ إيران!

قال سكرتير الحكومة ، الأحد، إن ليست لديها القدرة على اعتراض كل الصواريخ ، مشيراً إلى أن الحل هو في مهاجمة .

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وأوضح السكرتير: "لا يوجد لدينا صاروخ اعتراض مقابل كل صاروخ بالستي إيراني، الهجوم هو الدفاع"، مضيفا: "هناك تكلفة اقتصادية لاعتراض الصواريخ وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم". وأوضح السكرتير: "لا يوجد لدينا صاروخ اعتراض مقابل كل صاروخ بالستي إيراني، الهجوم هو الدفاع"، مضيفا: "هناك تكلفة اقتصادية لاعتراض الصواريخ وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".



وكانت قد أعلنت، الأحد، ارتفاع حصيلة الهجوم الصاروخي ليل السبت على إسرائيل إلى 13 قتيلا بعد انتشال جثث إضافية من تحت أنقاض مبنى في وسط البلاد.





وقال في منطقة أيالون وسط إسرائيل، دانيال حداد للصحفيين في مدينة بيت يام التي طالتها الصواريخ الإيرانية "قُتل 6 أشخاص وأصيب 180 آخرون"، مشيرا إلى أن هناك 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين ويرجح أنهم تحت الأنقاض.



وبحسب السلطات قُتل 4 أشخاص آخرين في موقع آخر في شمال إسرائيل.



وتبادلت إسرائيل وإيران موجة جديدة من الهجمات خلال الليل وحتى ، الأميركي، إن الصراع يمكن أن ينتهي بسهولة، محذرا من ضرب أهداف أميركية.



وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ الإسرائيلية مشطت أنقاض مبان سكنية مدمرة في ، بالاستعانة بالمصابيح والكلاب البوليسية للبحث عن ناجين بعد مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.