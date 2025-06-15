تظاهرات في لوس أنجلوس ضد مشاة البحرية.. والسبب؟

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واجه نحو 50 من الأميركية رد فعل غاضبا من مئات المحتجين أمام مبنى اتحادي في وسط مدينة ، حيث صاح الحشد معا لمطالبة القوات بالانسحاب.وأرسل الرئيس الأميركي مشاة البحرية إلى المدينة مع أفراد من في الأسبوع الماضي على الرغم من اعتراضات حاكم الولاية ورئيسة بلدية لوس أنجلوس، إذ دفعت حالة الغضب من مداهمات سلطات الهجرة آلاف المتظاهرين إلى الخروج للشوارع.ووصف حاكم كاليفورنيا ومسؤولون محليون خطوة بأنها استفزاز من شأنه تأجيج الاحتجاجات التي خرجت خلال الأسبوع الماضي، وهي مظاهرات قال مسؤول الشرطة المحلي عنها الجمعة إنها كانت سلمية بنسبة 99 بالمئة إذ لم يشارك سوى عدد قليل من الأشخاص في أعمال العنف والتخريب.واستدعى ترامب 700 من مشاة البحرية من كاليفورنيا تم تدريبهم للمساعدة في مهمة لوس أنجلوس بما يشمل خفض التصعيد والسيطرة على الحشود.وأثار نشر الجنود جدلا حول الاستعانة بالجيش على الأراضي الأميركية نظرا لأن قوات مشاة البحرية مدربة على النزاعات حول العالم وليس في الداخل، لكن دافعت عن خطوتها قائلة إنه يتعين الحفاظ على القانون والنظام.