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عربي-دولي

"ستستمر"... هذا ما أكّده وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الألماني بشأن العملية ضد إيران

Lebanon 24
15-06-2025 | 05:28
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، لنظيره الألماني يوهان فادفول، خلال اتصال هاتفي، أن العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد إيران ستتواصل.
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وفي اتصال هاتفي آخر هذا الصباح، وهو الثاني منذ بدء عملية "الأسد الصاعد"، أكد الوزير ساعر أن "عملية جيش الدفاع الإسرائيلي في إيران ستستمر، ولا تزال لديها أهداف مهمة يتعين تحقيقها".


وأضاف الوزير ساعر أنه "كما يتضح جليا، فإن إيران تستهدف المدنيين عمدا"، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي. في المقابل، "تركز إسرائيل على الأهداف العسكرية والتعامل مع البرنامج النووي الإيراني".


وشكر الوزير ساعر نظيره الألماني على دعم ألمانيا "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
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