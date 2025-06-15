"ستستمر"... هذا ما أكّده وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الألماني بشأن العملية ضد إيران

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وفي اتصال هاتفي آخر هذا الصباح، وهو الثاني منذ بدء عملية " الصاعد"، أكد الوزير ساعر أن "عملية في إيران ستستمر، ولا تزال لديها أهداف مهمة يتعين تحقيقها".وأضاف الوزير ساعر أنه "كما يتضح جليا، فإن إيران تستهدف المدنيين عمدا"، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي. في المقابل، "تركز على الأهداف العسكرية والتعامل مع البرنامج ".وشكر الوزير ساعر نظيره الألماني على دعم "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".