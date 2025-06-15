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عربي-دولي

"تصعيد استثنائي"... خامنئي "شخصيًا" طلب هذا الأمر بشأن المراكز السكانية في إسرائيل!

Lebanon 24
15-06-2025 | 05:36
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كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزراء الحكومة الإسرائيلية أُبلِغوا بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أصدر شخصيا أمرا بتنفيذ هجمات ضد مراكز سكانية.
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كما قالت صحيفة "معاريف" إن الوزراء الإسرائيليين تلقوا صباح الأحد إحاطة أمنية سرية عبر تطبيق "زووم"، أبلغوا خلالها بأن خامنئي أصدر تعليمات مباشرة بضرب مراكز سكانية داخل إسرائيل.


واعتبر مسؤولون إسرائيليون هذه الخطوة "تصعيدا استثنائيا" في طبيعة المواجهة مع إيران.


من جهة أخرى، وخلال الإحاطة نفسها، تم التأكيد على أن الولايات المتحدة "تساعد إسرائيل دفاعيا"، دون كشف تفاصيل تلك المساعدة.


كما جرى الكشف أن الجيش الإسرائيلي "يواصل تنفيذ ضربات دقيقة داخل إيران، طالت حتى الآن 11 هدفا استراتيجيا شملت منشآت نووية، خزانات وقود، منصات إطلاق صواريخ، محطات طاقة، ومستودعات أسلحة وبنية تحتية وطنية مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني".


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