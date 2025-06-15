"تصعيد استثنائي"... خامنئي "شخصيًا" طلب هذا الأمر بشأن المراكز السكانية في إسرائيل!

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كما قالت صحيفة " " إن الوزراء الإسرائيليين تلقوا إحاطة أمنية سرية عبر تطبيق "زووم"، أبلغوا خلالها بأن أصدر تعليمات مباشرة بضرب مراكز سكانية داخل .واعتبر مسؤولون إسرائيليون هذه الخطوة "تصعيدا استثنائيا" في طبيعة المواجهة مع .من جهة أخرى، وخلال الإحاطة نفسها، تم التأكيد على أن "تساعد إسرائيل دفاعيا"، دون كشف تفاصيل تلك المساعدة.كما جرى الكشف أن الجيش "يواصل تنفيذ ضربات دقيقة داخل إيران، طالت حتى الآن 11 هدفا استراتيجيا شملت منشآت نووية، خزانات وقود، منصات إطلاق صواريخ، محطات طاقة، ومستودعات أسلحة وبنية تحتية وطنية مرتبطة بالمشروع الإيراني".