خلال 48 ساعة... إليكم عدد المسيرات الإسرائيليّة التي اسقطتها إيران!

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وأشار قائد حرس الحدود إلى أنه "بفضل الجهوزية العالية ويقظة وحدات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي، تم رصد وإسقاط 44 طائرة مسيرة وصغيرة تابعة للكيان في عدد من المناطق الحدودية للبلاد".وأكد قائد حرس الحدود، على "الهيمنة الاستخباراتية واليقظة والعزم الراسخ لحرس الحدود على الحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الايرانية ومواجهة أي تهديدات في الشريط الحدودي".