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عربي-دولي

خلال 48 ساعة... إليكم عدد المسيرات الإسرائيليّة التي اسقطتها إيران!

Lebanon 24
15-06-2025 | 05:48
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أعلن قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، عن إسقاط 44 طائرة مسيرة وصغيرة تابعة لإسرائيل خلال 48 ساعة، في مناطق حدودية متفرقة، وفق ما أوردت وكالة أنباء "فارس".
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وأشار قائد حرس الحدود الإيرانية إلى أنه "بفضل الجهوزية العالية ويقظة وحدات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي، تم رصد وإسقاط 44 طائرة مسيرة وصغيرة تابعة للكيان الصهيوني في عدد من المناطق الحدودية للبلاد". 


وأكد قائد حرس الحدود، على "الهيمنة الاستخباراتية واليقظة والعزم الراسخ لحرس الحدود على الحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الايرانية ومواجهة أي تهديدات في الشريط الحدودي".


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