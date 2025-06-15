بالصور... شاهدوا حجم الأضرار في المنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الإسرائيلية

كما تبين صور الأقمار الصناعية التي أصدرتها شركة "ماكسار" أوضح صورة حتى الآن لما حدث في المواقع النووية الرئيسية في نطنز وأصفهان.ففي نطنز، يمكن رؤية أضرار لحقت بمنشأة اختبار تخصيب الوقود ومحطة فرعية كهربائية، وتُظهر الصور تعرض عدة مبان لأضرار أو تدمير كامل، بما في ذلك هياكل يقول الخبراء إنها تزود المنشأة بالطاقة.أما في أصفهان، فقد تبيّن وجود أضرار مرئية في ما لا يقل عن هيكلين داخل الموقع، بالإضافة إلى علامة احتراق واضحة قرب أطراف المنشأة.

وفي مدينة تبريز، تُظهر الصور التي تم التقاطها يوم الجمعة بواسطة شركة Umbra Space أضرارا في عدة أجزاء من مجمع صواريخ قرب المدينة الواقعة في إيران.كما تشمل المواقع المتضررة في تبريز مناطق تخزين الأسلحة، وملاجئ الصواريخ، والصوامع، وذلك وفقا للرسم التوضيحي الذي قدمته Umbra.أيضاً، أظهرت الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز PBC" أضرارا في قاعدتين صاروخيتين إحداهما في كرمانشاه والأخرى في تبريز، وكلاهما في غرب إيران.في كرمانشاه، حيث تقع بمحاذاة سفح جبل، ظهرت آثار احتراق على مساحة واسعة بعد الهجوم. أما في تبريز، فأظهرت الصور أضرارا في عدة مواقع داخل القاعدة.كما قدمت شركة Maxar صورا من موقعين نوويين إيرانيين رئيسيين آخرين، أظهرت عدم وجود أي أضرار مرئية، وهما مفاعل الماء الثقيل في أراك، ومنشأة التخصيب في فوردو.