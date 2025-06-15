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بالصور... شاهدوا حجم الأضرار في المنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الإسرائيلية

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:16
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كشفت صور التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية عن حجم الأضرار التي لحقت بموقعين نوويين رئيسيين في إيران، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى، جراء هجمات إسرائيلية.
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ووفقاً لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، أظهرت الصور الفضائية تضرر منشأة نطنز النووية، إضافة إلى موقع صواريخ يقع جنوب مدينة تبريز، وقاعدتين عسكريتين أخريين.

كما تبين صور الأقمار الصناعية التي أصدرتها شركة "ماكسار" أوضح صورة حتى الآن لما حدث في المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في نطنز وأصفهان.

ففي نطنز، يمكن رؤية أضرار لحقت بمنشأة اختبار تخصيب الوقود ومحطة فرعية كهربائية، وتُظهر الصور تعرض عدة مبان لأضرار أو تدمير كامل، بما في ذلك هياكل يقول الخبراء إنها تزود المنشأة بالطاقة.

أما في أصفهان، فقد تبيّن وجود أضرار مرئية في ما لا يقل عن هيكلين داخل الموقع، بالإضافة إلى علامة احتراق واضحة قرب أطراف المنشأة.


كشفت صور أقمار صناعية عن الأضرار التي لحقت بموقعين نوويين رئيسيين في إيران، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أخرى طالتها هجمات إسرائيلية.



وفي مدينة تبريز، تُظهر الصور التي تم التقاطها يوم الجمعة بواسطة شركة Umbra Space أضرارا في عدة أجزاء من مجمع صواريخ قرب المدينة الواقعة في شمال غرب إيران.

كما تشمل المواقع المتضررة في تبريز مناطق تخزين الأسلحة، وملاجئ الصواريخ، والصوامع، وذلك وفقا للرسم التوضيحي الذي قدمته Umbra.

أيضاً، أظهرت الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز PBC" أضرارا في قاعدتين صاروخيتين إحداهما في كرمانشاه والأخرى في تبريز، وكلاهما في غرب إيران.



في كرمانشاه، حيث تقع القاعدة بمحاذاة سفح جبل، ظهرت آثار احتراق على مساحة واسعة بعد الهجوم. أما في تبريز، فأظهرت الصور أضرارا في عدة مواقع داخل القاعدة.

كما قدمت شركة Maxar صورا من موقعين نوويين إيرانيين رئيسيين آخرين، أظهرت عدم وجود أي أضرار مرئية، وهما مفاعل الماء الثقيل في أراك، ومنشأة التخصيب في فوردو.





















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