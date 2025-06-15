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عربي-دولي

"يحوّل طهران إلى بيروت"... تصريح خطير لمسؤول إسرائيلي عن خامنئي!

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:36
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يحول طهران إلى بيروت.
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وخلال جلسة تقييم أمني مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، قال كاتس: "دولة إسرائيل، الشعب الإسرائيلي فخور بكم. استمروا في تقشير جلد الأفعى.. قشروا المشروع النووي، الدفاعات الجوية، الصواريخ، وكل الأهداف، بما في ذلك أهداف نظام الحكم في طهران".


أضاف: "الضربات في طهران، ضد المنشآت النووية، ومواقع إنتاج الأسلحة، والدفاع الجوي، والصواريخ، كانت قوية لتقلص التهديدات الوجودية ضد إسرائيل".

وأوضح: "خامنئي يحول طهران إلى بيروت، وسكانها إلى رهائن".


وكشف كاتس أن "الخطة تسير حسب ما هو مخطط لها بل وأكثر.. ونحن، كقيادة سياسية وأمنية، نؤيد وندعم، بالتعاون مع الشعب بأكمله".


وأردف قائلا: "من يحاول عبر استهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية إخضاعنا وإيذاءنا، سيفهم، رغم الثمن الباهظ، أنه لن ينجح".


وأكد: "أنا هنا لدعمكم، ومن خلالكم، دعم المنظومة الرائعة من الاستخبارات العسكرية والطيارين وكل الكوادر التي تعمل هنا، محققة إنجازات غير مسبوقة، وأتمنى لكم التوفيق في الاستعداد للمراحل القادمة".
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