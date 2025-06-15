"يحوّل طهران إلى بيروت"... تصريح خطير لمسؤول إسرائيلي عن خامنئي!

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وخلال جلسة تقييم أمني مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، قال كاتس: " ، الشعب الإسرائيلي فخور بكم. استمروا في تقشير جلد الأفعى.. قشروا المشروع ، الدفاعات الجوية، الصواريخ، وكل الأهداف، بما في ذلك أهداف نظام الحكم في طهران".أضاف: "الضربات في طهران، ضد المنشآت النووية، ومواقع إنتاج الأسلحة، والدفاع الجوي، والصواريخ، كانت قوية لتقلص التهديدات الوجودية ضد ".وأوضح: " يحول طهران إلى بيروت، وسكانها إلى رهائن".وكشف كاتس أن "الخطة تسير حسب ما هو مخطط لها بل وأكثر.. ونحن، كقيادة سياسية وأمنية، نؤيد وندعم، بالتعاون مع الشعب بأكمله".وأردف قائلا: "من يحاول عبر استهداف إخضاعنا وإيذاءنا، سيفهم، رغم الثمن الباهظ، أنه لن ينجح".وأكد: "أنا هنا لدعمكم، ومن خلالكم، دعم المنظومة الرائعة من الاستخبارات العسكرية والطيارين وكل الكوادر التي تعمل هنا، محققة إنجازات غير مسبوقة، وأتمنى لكم التوفيق في الاستعداد للمراحل ".