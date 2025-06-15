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تعليمات مشددة من نتنياهو لجميع الوزراء.. هذا ما طلبه

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:47
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أصدر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات مشددة لجميع الوزراء بعدم تقديم تصريحات إعلامية حول موضوع إيران.
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وجاءت التعليمات الوزارية بعد التهديد الذي أطلقه إيلي كوهين، العضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحاته خلال تواجده في ساحة بات يام وسط إسرائيل.

وقال الوزير كوهين إن "مقابل كل مبنى يسقط في إسرائيل، سيسقط 100 مبنى في إيران".
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