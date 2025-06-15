تعليمات مشددة من نتنياهو لجميع الوزراء.. هذا ما طلبه

Advertisement

أصدر المتحدث باسم ، تعليمات مشددة لجميع الوزراء بعدم تقديم تصريحات إعلامية حول موضوع .وجاءت التعليمات الوزارية بعد التهديد الذي أطلقه ، العضو في ، في تصريحاته خلال تواجده في ساحة وسط .إن "مقابل كل مبنى يسقط ، سيسقط 100 مبنى في إيران".