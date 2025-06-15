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من دون تحديد الخسائر... إسرائيل تعلن قصف منشأة نووية إيرانية في أصفهان!

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:52
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أعلنت إسرائيل، يوم الأحد، قصف منشأة نووية إيرانية في أصفهان، من دون تحديد الخسائر الناجمة عن الهجوم.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، الأحد، إن "إسرائيل قصفت منشأة نووية في أصفهان بإيران، ولم يحدد المتحدث متى وقع الهجوم".


وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، تحذيرا عاجلا إلى المواطنين الإيرانيين، دعاهم فيه إلى إخلاء المناطق القريبة من المنشآت النووية ومرافق الأسلحة في مختلف أنحاء إيران على وجه السرعة.


وقال الجيش في بيان: "نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعل الأسلحة في ايران والجهات الداعمة لهم.


وتابع البيان: "من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فورًا من تلك المفاعل وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر".


وأضاف أن "الوجود بالقرب من هذه المنشآت يعرض حياة المدنيين للخطر".
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