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عربي-دولي
عن العمليات ضد إيران... هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!
Lebanon 24
15-06-2025
|
06:58
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أعلن المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
إيفي
دوفيرين، اليوم الأحد، أن "
إسرائيل
ألحقت أضرارًا بقدرة
إيران على
مواصلة بناء قدراتها العسكرية وإلحاق الضرر بنا".
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وأكد دوفيرين أنه "نواصل مهاجمة
إيران
مع الحفاظ على حالة تأهب دفاعي قصوى "، مشيرا إلى انّ "إسرائيل لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تضربها بعد".
وأعلن أن "إسرائيل هاجمت نحو 80 هدفا في
طهران
مساء أمس السبت"، نعتبرا أن "لا تزال العملية ضد إيران في مراحلها الأولى".
وأشار إلى أن "إيران ستدفع ثمن هجماتها"، مضيفا "نقاتل ضد
حماس
و إيران في الوقت نفسه وعلى كل الجبهات".
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