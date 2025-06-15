عن العمليات ضد إيران... هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!

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وأكد دوفيرين أنه "نواصل مهاجمة مع الحفاظ على حالة تأهب دفاعي قصوى "، مشيرا إلى انّ "إسرائيل لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تضربها بعد".وأعلن أن "إسرائيل هاجمت نحو 80 هدفا في مساء أمس السبت"، نعتبرا أن "لا تزال العملية ضد إيران في مراحلها الأولى".وأشار إلى أن "إيران ستدفع ثمن هجماتها"، مضيفا "نقاتل ضد و إيران في الوقت نفسه وعلى كل الجبهات".