"هجوم استباقي"... إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأحد" على إيران!

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وأوضح الجيش في بيان: "خلال الليل، سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منصات إطلاق وصواريخ أرض-أرض كانت موجهة نحو ".وأضاف: "خلال الليلة الماضية، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض مسلحة وجاهزة للاستخدام داخل ".وتابع: "كما تم استهداف منصات أُطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف بنى تحتية لصواريخ أرض-جو وأنظمة رادار للإنذار المبكر تابعة للنظام ، وذلك في إطار الحفاظ على التفوق الجوي للجيش الإسرائيلي داخل المجال الجوي الإيراني".وكان سكرتير الحكومة الإسرائيلية قد قال، إن إسرائيل ليست لديها القدرة على اعتراض كل الصواريخ ، مشيرا إلى أن الحل هو في مهاجمة إيران.وأوضح السكرتير: "لا يوجد لدينا صاروخ اعتراض مقابل كل صاروخ بالستي إيراني، الهجوم هو الدفاع"، مضيفا: "هناك تكلفة اقتصادية لاعتراض الصواريخ وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".