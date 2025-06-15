وفد من حماس في موسكو غداً

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قال مصدر مطلع لمراسل نوفوستي اليوم، إن وفدا من حركة برئاسة نائب سيزور يوم غد الاثنين.وأشار المصدر إلى أن آخر زيارة لوفد حماس برئاسة إلى موسكو، كانت في أوائل فبراير.وتأتي زيارة وفد حماس هذه، في ظل تصعيد شديد للوضع في منطقة .(روسيا اليوم)