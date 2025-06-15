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وفد من حماس في موسكو غداً

Lebanon 24
15-06-2025 | 07:25
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قال مصدر مطلع لمراسل نوفوستي اليوم، إن وفدا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق سيزور موسكو يوم غد الاثنين.
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وأشار المصدر إلى أن آخر زيارة لوفد حماس برئاسة أبو مرزوق إلى موسكو، كانت في أوائل فبراير.

وتأتي زيارة وفد حماس هذه، في ظل تصعيد شديد للوضع في منطقة الشرق الأوسط.
(روسيا اليوم)
 
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