تحسّبًا لضربات إيرانية... دولة أوروبية تفعّل نظام العثور على المخابئ

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وتمتلك قبرص قرابة 2200 غرفة ومخبأ، وفقا لوزارة الداخلية القبرصية.وتعتبر قبرص الدولة العضوة في الأقرب جغرافيا للنزاع الإسرائيلي-الإيراني.وترجع الأسباب الرئيسية للقلق إلى أن تحتفظ بقاعدتين عسكريتين في قبرص، واللتين قد تصبحان هدفا لهجوم إيراني.وتعد الأهم هي قاعدة أكروتيري غرب مدينة ليماسول الساحلية، التي تقع على بُعد 275 كيلومترا شمال غرب ميناء حيفا .واستُخدمت هذه القاعدة مرارا على مدار العقود الماضية للانتشار العسكري، فيما أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، إرسال طائرات مقاتلة، قيل إنها من طراز تايفون، إلى .وعندما سُئل عما إذا كانت الطائرات ستدعم إسرائيل في صد الهجمات ، قال ستارمر للصحفيين إنه لن يخوض في تفاصيل الوضع المتسارع.