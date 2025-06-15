Advertisement

عربي-دولي

تحسّبًا لضربات إيرانية... دولة أوروبية تفعّل نظام العثور على المخابئ

Lebanon 24
15-06-2025 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1376144-638855956788790577.png
Doc-P-1376144-638855956788790577.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فعّلت السلطات القبرصية، يوم الأحد، تطبيقاً للإنذار المبكر يتيح للسكان تحديد أقرب مخبأ في حالات الطوارئ، وذلك تحسّباً لأي استهداف محتمل من إيران، في ظل التصعيد العسكري المتبادل بينها وبين إسرائيل.
Advertisement

وتمتلك قبرص قرابة 2200 غرفة ومخبأ، وفقا لوزارة الداخلية القبرصية.

وتعتبر قبرص الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا للنزاع الإسرائيلي-الإيراني.

وترجع الأسباب الرئيسية للقلق إلى أن بريطانيا تحتفظ بقاعدتين عسكريتين في قبرص، واللتين قد تصبحان هدفا لهجوم إيراني.

وتعد القاعدة الأهم هي قاعدة أكروتيري غرب مدينة ليماسول الساحلية، التي تقع على بُعد 275 كيلومترا شمال غرب ميناء حيفا الإسرائيلي.

واستُخدمت هذه القاعدة مرارا على مدار العقود الماضية للانتشار العسكري، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إرسال طائرات مقاتلة، قيل إنها من طراز تايفون، إلى الجزيرة.

وعندما سُئل عما إذا كانت الطائرات البريطانية ستدعم إسرائيل في صد الهجمات الإيرانية، قال ستارمر للصحفيين البريطانيين إنه لن يخوض في تفاصيل الوضع المتسارع.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: يُطلب من السكان البقاء بالقرب من المناطق المحمية تحسّباً لهجوم إيراني
lebanon 24
15/06/2025 17:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي جنوب طبريا تحسّباً من اختراق مسيرات إنقضاضية
lebanon 24
15/06/2025 17:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في وادي عربة جنوبي إسرائيل تحسبا لتسلل مسيّرات
lebanon 24
15/06/2025 17:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الإسرائيليون يتهافتون على المتاجر تحسبًا لإقامة مطولة في الملاجىء
lebanon 24
15/06/2025 17:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:22 | 2025-06-14
10:00 | 2025-06-15
09:53 | 2025-06-15
09:43 | 2025-06-15
09:40 | 2025-06-15
09:10 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24