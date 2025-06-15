بالأسماء... الحرس الثوري يكشف عن مقتل 7 من قادة القوات الجوفضائية!

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ونعی في بیان مقتل کوکبة من القادة الكبار في القوة الجوفضائیة الإیرانیة ورفاق القائد الجنرال أمیر علي حاجي زادة فجر الجمعة الماضي معلنا عن أسمائهم والتي تتضمن الجنرالات، محمود باقري، وداوود شیخیان، ومحمدباقر طاهربور، ومنصور صفربور، ومسعود طیب، وخسرو حسني و جواد جرسرا.وجاء في بیان الحرس أنه "بعد ساعات قليلة من العدوان الإجرامي فجر الجمعة، تم اتخاذ إجراء حاسم وقوي للرد على هذا العمل الشریر والإجرامي، وتكبّد العدو الاسرائيلي ضربة تاريخية فادحة. هذه ليست سوى بداية طريق "الانتقام الوطني"، وليعلم الکیان الاسرائيلي أن عهد الجرائم التي لم يرد عليها قد ولى".وتابع البيان: "إن الکیان الاسرائيلي المزيف والمحتل محكوم عليه بالزوال والهلاك، وبرفع راية والاستشهاد ومواصلة مسيرة المقدسة، بعون الله".