"ستدفع ثمناً باهظاً للغاية".. تهديد جديد من نتنياهو لإيران!

Advertisement

: "سنحقق أهداف الحرب وسنزيل التهديد الذي تمثله إيران".

أضاف نتنياهو خلال تفقده الدمار في " " وسطواعتبر أن "صواريخ إيران تهديد وجودي لإسرائيل"، مشيرا إلى أن "لو امتلكت إيران أسلحة نووية لسقطت على المدن ".ودعا "مواطني إسرائيل إلى الالتزام بتعليمات والبقاء في الغرف المحصنة".