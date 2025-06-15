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عربي-دولي

"ستدفع ثمناً باهظاً للغاية".. تهديد جديد من نتنياهو لإيران!

Lebanon 24
15-06-2025 | 07:57
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً للغاية لقتلها المدنيين والنساء والأطفال "عمدا".
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أضاف نتنياهو خلال تفقده الدمار في "بات يام" وسط إسرائيل: "سنحقق أهداف الحرب وسنزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران". 

واعتبر أن "صواريخ إيران تهديد وجودي لإسرائيل"، مشيرا إلى أن "لو امتلكت إيران أسلحة نووية لسقطت على المدن الإسرائيلية". 

ودعا نتنياهو "مواطني إسرائيل إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء في الغرف المحصنة".
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