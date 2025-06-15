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عربي-دولي

بالتفاصيل... هذه حقيقة طلب إيران نقل رسائل إلى إسرائيل عبر قبرص!

Lebanon 24
15-06-2025 | 08:15
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أعلن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، إن إيران طلبت من قبرص نقل بعض الرسائل إلى إسرائيل، مضيفا أنه يتوقع التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقا اليوم.
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كما أعرب كريستودوليديس عن استيائه مما وصفه بالتباطؤ من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".


وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، نفى توجيه طلب لدولة قبرص لنقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل.


وقال بقائي: "إيران لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر أي دولة".
 
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