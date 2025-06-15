بالتفاصيل... هذه حقيقة طلب إيران نقل رسائل إلى إسرائيل عبر قبرص!

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كما أعرب كريستودوليديس عن استيائه مما وصفه بالتباطؤ من في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في ، وفق ما أفادت وكالة " ".وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية بقائي، نفى توجيه طلب لدولة قبرص لنقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل.وقال بقائي: "إيران لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر ".