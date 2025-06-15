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طهران تهتز على وقع انفجارين… والدفاعات الجوية تتحرّك

Lebanon 24
15-06-2025 | 08:21
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نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن شهود عيان، سماع دوي انفجارين وسط العاصمة طهران اليوم الأحد.
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وقالت الوكالة "أفادت المشاهدات الميدانية بسقوط قذيفتين تشبهان الصواريخ على نقطتين في شارع طالقاني ومحيط ميدان ولي عصر في العاصمة الإيرانية طهران، تزامنا مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة".
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