طهران تهتز على وقع انفجارين… والدفاعات الجوية تتحرّك

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وقالت الوكالة "أفادت المشاهدات الميدانية بسقوط قذيفتين تشبهان الصواريخ على نقطتين في شارع طالقاني ومحيط ميدان ولي عصر في طهران، تزامنا مع تفعيل في المدينة".