كتائب حزب الله: سنضرب المصالح الأميركية إذا تدخلت ضد ايران

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قالت ، اليوم الأحد، إنها سوف تستهدف مصالح وقواعدها في المنطقة "إذا تدخلت في الحرب بين وإسرائيل".وقالت الكتائب في بيان أصدرته اليوم الأحد: "إن الجمهورية الإسلامية لا تحتاج إلى أي دعم عسكري من أحد لردع الكيان الصهيوني المجرم، فهي تملك من الرجال والإمكانات ما يكفي لتمريغ أنف بالتراب، وكبح جماح طغيان هذا الكيان الغاصب".وأضاف البيان "في الوقت الذي تواجه فيه إيران العدوان الصهيوني بشجاعة وصمود، فإننا نراقب عن قرب تحركات جيش العدو الأمريكي في المنطقة، وإذا ما أقدمت الولايات المتحدة على التدخل في الحرب، فسنعمل بشكل مباشر على مصالحها وقواعدها المنتشرة في المنطقة دون تردد".وتابع البيان: "انطلاقا من الوضع الراهن فإن الواجب يفرض على الحكومة العراقية، والإخوة في الإطار التنسيقي، والمخلصين من المتصدين تحمل المسؤولية، واتخاذ موقف شجاع كي لا تتسع رقعة الحرب، وذلك بغلق سفارة الشر الأكبر، وطرد قوات الأمريكي من البلاد، كونها التهديد الأوضح والأخطر لأمن واستقرار المنطقة". (روسيا اليوم)